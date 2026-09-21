Crotone, danneggia auto in sosta e aggredisce i poliziotti con una spranga

Nonostante la foga, gli agenti hanno mantenuto la freddezza necessaria per disarmare e immobilizzare l'uomo senza dover ricorrere all'utilizzo delle armi da fuoco o del taser in dotazione. Quattro agenti risultano però feriti, due in maniera più seria. La polizia ha dovuto anche fermare alcuni cittadini che volevano farsi giustizia. L'aggressore è stato arrestato e condotto in Questura per le procedure di rito. La scena è stata ripresa con un telefonino da una finestra lunga la strada e sono diventate virali sui social. Le forze dell'ordine hanno poi escluso che si sia trattato di un raid o una rivolta di un gruppo di extracomunitari come riferito da messaggi diffusi sempre sui social subito dopo l'arresto. Si è trattato, è stato spiegato, del gesto isolato di una persona in stato di alterazione psico-fisica.