Crotone, danneggia auto in sosta e aggredisce i poliziotti con una spranga

Momenti di paura e violenza a Crotone, in via Regina Margherita (centro città), dove un cittadino nigeriano in evidente stato di alterazione ha prima divelto un paletto di ferro iniziando a colpire le auto in sosta lungo la strada. L'uomo si è poi scagliato contro gli agenti delle pattuglie della Squadra Volanti della Questura, fatte confluire sul posto dopo le allarmate chiamate al 112 dei residenti.
Quattro agenti feriti
Nonostante la foga, gli agenti hanno mantenuto la freddezza necessaria per disarmare e immobilizzare l'uomo senza dover ricorrere all'utilizzo delle armi da fuoco o del taser in dotazione. Quattro agenti risultano però feriti, due in maniera più seria. La polizia ha dovuto anche fermare alcuni cittadini che volevano farsi giustizia. L'aggressore è stato arrestato e condotto in Questura per le procedure di rito. La scena è stata ripresa con un telefonino da una finestra lunga la strada e sono diventate virali sui social. Le forze dell'ordine hanno poi escluso che si sia trattato di un raid o una rivolta di un gruppo di extracomunitari come riferito da messaggi diffusi sempre sui social subito dopo l'arresto. Si è trattato, è stato spiegato, del gesto isolato di una persona in stato di alterazione psico-fisica.