POLIZIA SUL POSTO

Crolla il solaio di un balcone a Napoli: morto un operaio di 42 anni

L'ipotesi è che sia stato vittima di un incidente sul lavoro

09 Nov 2026 - 13:30
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