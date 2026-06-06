Crociata degli atei, Sant'Agata vietata ai bimbi
A Zafferana Etnea gli alunni dell'Istituto Federico De Roberto non hanno partecipato all'arrivo in paese della reliquia. Il preside aveva organizzato l'uscita ma, diffidato dalla unione atei e agnostici razionalisti, l'ha revocata.di Massimiliano Di Dio
L'hanno chiamata la crociata degli atei, che vieta Sant'Agata ai bambini. A Zafferana Etnea, nel Catanese, gli alunni dell'istituto Federico De Roberto non hanno partecipato all'arrivo in paese della reliquia - il braccio - della santa patrona. il preside aveva organizzato l'uscita. Ma, diffidato dalla locale unione atei e agnostici razionalisti, l'ha revocata.