Crema, ucciso a sprangate in strada: fermato un 17enne

Lo ha preso a calci, lo ha colpito con una spranga e poi gli ha sferrato una coltellata: è morto così Hamza Salama, 20 anni, egiziano.

Il pestaggio lunedì sera al culmine di una lite, a Crema, poco dopo le 22.30. Sospettato dell'aggressione mortale è un 17enne, marocchino, incensurato come la vittima che è stato fermato. Inutile l'intervento dei sanitari che hanno tentato invano di rianimare il 20 enne, morto poco dopo in ospedale.