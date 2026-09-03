L'IMPRESA FUORILEGGE

Crema, alcuni freeclimber scalano un campanile e postano i video

La scalata proibita sulla facciata della chiesa di San Giacomo è stata filmata e poi postata con reel e storie sui social con i"volti camuffati

03 Set 2026 - 11:40
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