Crans Montana, sequestrati i beni dei Moretti
Auto e orologi di lusso per oltre mezzo milione di franchi svizzeri,"il tesoretto dei"titolari del bar Costellation servirà per coprire le spese legalidi Gigi Sironi
In garage Jacques e Jessica Moretti avevano, un'elegante Bentley Continental del valore di oltre 250mila euro, una Mercedes una Porsche Cayenne e una Maserati tutte acquistate in leasing e intestate i loro locali per una rata complessiva che si aggira intorno ai 4000 franchi svizzeri mensili e a cui si aggiunge il sequestro di 5 orologi di prestigio alcuni in edizione limitata modelli da collezione quotati sul mercato dai 15 ai 35 mila euro ciascuno.