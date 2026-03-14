Crans Montana, sequestrati i beni dei Moretti

In garage Jacques e Jessica Moretti avevano, un'elegante Bentley Continental del valore di oltre 250mila euro, una Mercedes una Porsche Cayenne e una Maserati tutte acquistate in leasing e intestate i loro locali per una rata complessiva che si aggira intorno ai 4000 franchi svizzeri mensili e a cui si aggiunge il sequestro di 5 orologi di prestigio alcuni in edizione limitata modelli da collezione quotati sul mercato dai 15 ai 35 mila euro ciascuno.