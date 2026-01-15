Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Speciale La strage di Crans-Montana
in udienza in vaticano

Crans-Montana, papa Leone ai famigliari delle vittime: "Sono commosso"

Il pontefice ha incontrato la delegazione"nel Palazzo Apostolico in Vaticano

15 Gen 2026 - 14:39
01:58 

"Sono molto commosso e sconvolto nell'incontrarvi, care famiglie, in questo momento di grande dolore e sofferenza. Una delle persone a voi più care, più amate, ha perso la vita in una catastrofe di estrema violenza, oppure si trova ricoverata in ospedale per un lungo periodo, con il corpo sfigurato dalle conseguenze di un terribile incendio che ha colpito l'immaginario di tutto il mondo". Lo ha detto papa Leone XIV ricevendo in udienza in Vaticano i famigliari delle vittime e dei feriti di Crans-Montana. Citando le sofferenze subite da Gesù ha aggiunto: "Siate certi della sua vicinanza e della sua tenerezza" e "siate certi della sua preghiera e della mia preghiera personale".  E si è chiesto, davanti a questo dramma: "Perché Signore, perché...".

crans-montana
papa leone xiv
video evidenza