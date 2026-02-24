Crans-Montana, nelle carte dell'inchiesta il video inedito con l'inizio del rogo

Paura e disperazione, la voce di una madre che non sa come aiutare suo figlio rinchiuso nel "Costellation", il locale di Crans-Montana andato a fuoco la notte di Capodanno in un incendio in cui sono morte 41 persone. Nelle nuove carte dell'inchiesta ci sono anche questi audio, di genitori italiani che cercano in tutti i modi di farsi capire al telefono con i soccorsi. In un nuovo video, si vede l'istante in cui il soffitto prende fuoco.