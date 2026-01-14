Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
La mappa del locale

Crans-Montana, le carte dell'inchiesta

Le trecento pagine raccontano come si è arrivati all'incendio e alla tragedia

di Alessio Campana
14 Gen 2026 - 12:20
01:35 

L'unica via di fuga nella notte di Capodanno era una rampa di scale. Un documento dell'istituto forense di Zurigo mostra la situazione del locale Constellation di Crans-Montana al momento della strage. Ecco la mappa: le chiazze rosa individuano i punti in cui sono stati trovati i corpi delle vittime, quasi tutti a ridosso della scala. Questo alimenta il sospetto che l'uscita di sicurezza non fosse accessibile o, quantomeno, non fosse segnalata correttamente. Di certo una porta, le indagini diranno se quella di emergenza, era bloccata da questo tavolino e l'uscita di servizio - per stessa ammissione di Jacques Moretti, titolare del locale - era bloccata.

crans-montana
evidenza