Crans-Montana, le carte dell'inchiesta

L'unica via di fuga nella notte di Capodanno era una rampa di scale. Un documento dell'istituto forense di Zurigo mostra la situazione del locale Constellation di Crans-Montana al momento della strage. Ecco la mappa: le chiazze rosa individuano i punti in cui sono stati trovati i corpi delle vittime, quasi tutti a ridosso della scala. Questo alimenta il sospetto che l'uscita di sicurezza non fosse accessibile o, quantomeno, non fosse segnalata correttamente. Di certo una porta, le indagini diranno se quella di emergenza, era bloccata da questo tavolino e l'uscita di servizio - per stessa ammissione di Jacques Moretti, titolare del locale - era bloccata.