A cinque mesi dalla strage

Crans Montana, la routine dei feriti dentro il reparto grandi ustioni del Niguarda

Le giornate scandite da lezioni in Dad, medicazioni, ore di fisioterapia

di Rossella Ivone
13 Mag 2026 - 18:44
01:33 
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