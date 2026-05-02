Crans-Montana: l'intervista a uno dei sopravvissuti

Philippe Germanier è uno dei sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana in Svizzera. Di quella notte ricorda ancora tutto. Era sceso nel locale per andare a prendere suo figlio, ma dopo pochi minuti è scoppiato l'incendio che ha provocato 41 morti. Philippe ha ancora i segni di quella tragedia sul suo corpo, mentre suo figlio è ancora ricoverato in ospedale e ha perso l'utilizzo delle mani.

