Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Le indagini

Crans-Montana, Jacques Moretti ha ammesso che una porta di servizio era chiusa dall'interno

Il proprietario del locale avrebbe anche affermato di aver sbloccato lui stesso la porta dall'esterno e di aver trovato diversi corpi ammucchiati davanti"

10 Gen 2026 - 19:41
01:34 

Durante l’interrogatorio durato oltre sei ore, Jacques Moretti avrebbe affermato agli inquirenti che la porta di servizio al primo piano era bloccata e che sarebbe tornato al suo locale, una volta domato l’incendio, aprendo la porta e trovandosi di fronte diversi corpi senza vita. Al momento Moretti, assieme alla moglie Jessica, è accusato di omicidio colposo, ma le ultime testimonianze potrebbero indurre gli inquirenti all’accusa di omicidio per dolo eventuale. 

crans-montana