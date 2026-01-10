Crans-Montana, Jacques Moretti ha ammesso che una porta di servizio era chiusa dall'interno

Durante l’interrogatorio durato oltre sei ore, Jacques Moretti avrebbe affermato agli inquirenti che la porta di servizio al primo piano era bloccata e che sarebbe tornato al suo locale, una volta domato l’incendio, aprendo la porta e trovandosi di fronte diversi corpi senza vita. Al momento Moretti, assieme alla moglie Jessica, è accusato di omicidio colposo, ma le ultime testimonianze potrebbero indurre gli inquirenti all’accusa di omicidio per dolo eventuale.