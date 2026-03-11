Crans-Montana, il sindaco non si dimette

Prima ha ammesso che per sei anni non sono stati effettuati controlli al Constellation, poi la notizia dell'indagine a suo carico per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi, quindi l'interrogatorio davanti ai pm fissato per il tredici aprile. Eppure Nicolas Feraud, il sindaco di Crans-Montana, resta al suo posto. Non si dimette. Si limiterà ad astenersi dalla gestione dei fascicoli relativi al rogo di capodanno che ha provocato la morte di 41 persone e più di cento feriti. Per la gestione del dossier Constellation è stato nominato un consigliere.