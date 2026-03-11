Crans-Montana, il sindaco non si dimette
Resta inascoltata la richiesta delle famiglie delle vittimedi Alessio Campana
Prima ha ammesso che per sei anni non sono stati effettuati controlli al Constellation, poi la notizia dell'indagine a suo carico per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi, quindi l'interrogatorio davanti ai pm fissato per il tredici aprile. Eppure Nicolas Feraud, il sindaco di Crans-Montana, resta al suo posto. Non si dimette. Si limiterà ad astenersi dalla gestione dei fascicoli relativi al rogo di capodanno che ha provocato la morte di 41 persone e più di cento feriti. Per la gestione del dossier Constellation è stato nominato un consigliere.