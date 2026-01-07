Logo Tgcom24
Cronaca
A BOLOGNA

Crans-Montana, il padre di Giovanni Tamburi: "Sono morto con te"

Le parole in chiusura delle esequie: "Vivrò un'altra vita con un vuoto incolmabile"

07 Gen 2026 - 18:27
01:00 

"Quel primo gennaio hai perso la vita, e io sono morto con te". Un discorso, quello pronunciato dal padre del 16enne Giovanni Tamburi in chiusura delle esequie, interrotto più volte da lacrime di commozione e dolore. "Tu sei in cielo, io invece ne vivrò un’altra di vita, con un vuoto incolmabile. Amavi la vita, amavi lo sport. I tuoi valori e i tuoi principi ti rendevano unico", ha continuato. "Cosa può volere di più un papà da suo figlio?".

