Speciale La strage di Crans-Montana
L'incendio di Capodanno

Crans-Montana, gli sviluppi dell'inchiesta, tra responsabilità e mancati controlli

Il titolare"ha ammesso"di aver installato lui i panelli di schiuma fonoassorbente sul soffitto e che la porta sul retro la sera dell'incendio era chiusa

di Luigi Sironi
11 Gen 2026 - 13:36
01:36 

Gli sviluppi dell'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana, la notte di Capodanno, tra responsabilità e mancati controlli. Negli ultimi sei anni, nemmeno un passaggio per ispezionare il locale Le Constellation: il primo a rischiare ora è il Comune. Per quanto riguarda i titolari del bar, Jacques Moretti ora è in cella, la moglie ai domiciliari. Davanti ai pm ha ammesso di aver installato lui i panelli di schiuma fonoassorbente sul soffitto e che la porta sul retro la sera dell'incendio era chiusa. 

