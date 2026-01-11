Crans-Montana, gli sviluppi dell'inchiesta, tra responsabilità e mancati controlli

Gli sviluppi dell'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana, la notte di Capodanno, tra responsabilità e mancati controlli. Negli ultimi sei anni, nemmeno un passaggio per ispezionare il locale Le Constellation: il primo a rischiare ora è il Comune. Per quanto riguarda i titolari del bar, Jacques Moretti ora è in cella, la moglie ai domiciliari. Davanti ai pm ha ammesso di aver installato lui i panelli di schiuma fonoassorbente sul soffitto e che la porta sul retro la sera dell'incendio era chiusa.