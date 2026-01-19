Logo Tgcom24
Crans-Montana, gli avvocati dei Moretti danno la loro versione

In un'intervista alla televisione svizzera, i legali smentiscono che Jessica Moretti sia fuggita con la cassa in mano

di Alessio Campana
19 Gen 2026 - 12:21
01:33 

Mentre si attende la decisione sulla possibile scarcerazione di Jacques Moretti, i legali della coppia passano al contrattacco. Jessica Maric "si è precipitata fuori dal locale per chiamare i soccorsi", dicono. Aggiungendo che "pensava di poter tornare indietro ma tutto si è svolto molto velocemente. È rimasta sul posto, sempre, fino alle tre del mattino". Gli avvocati dei Moretti parlano poi dell'uscita di emergenza: "Al seminterrato ce n'era una - sostengono - e la porta era aperta". Ma il dubbio degli inquirenti è che fosse comunque bloccata da un mobiletto.

