Crans Montana, Francesca dimessa dopo sette mesi e mezzo

Tutta coperta per ripararsi anche dal più lieve raggio di sole, Francesca lascia il reparto grandi ustionati del Niguarda: finalmente può tornare a casa dopo sette mesi e mezzo di cure e di sofferenze. Prima di lei altri 11 fra ragazze e ragazzi coinvolti nell'incendio di Capodanno a Crans Montana erano già usciti dall'ospedale milanese.