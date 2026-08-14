era l'ultima ricoverata

Crans Montana, Francesca dimessa dopo sette mesi e mezzo

La comunicazione dell'assessore regionale alla sanità Guido Bertolaso: "Tutti i ricoverati a Milano sono tornati a casa. Abbiamo mantenuto la promessa"

di Paola Miglio
14 Ago 2026 - 13:18
01:28 
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Tutta coperta per ripararsi anche dal più lieve raggio di sole, Francesca lascia il reparto grandi ustionati del Niguarda: finalmente può tornare a casa dopo sette mesi e mezzo di cure e di sofferenze. Prima di lei altri 11 fra ragazze e ragazzi coinvolti nell'incendio di Capodanno a Crans Montana erano già usciti dall'ospedale milanese. 