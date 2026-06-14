Crans-Montana, Francesca compie 17 anni ancora al Niguarda: l'assessore Bertolaso si commuove nel raccontare la sua storia

L'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso ospite di Tgcom24 si commuove al microfono di Rossella Ivone: gli amici di Francesca al Niguarda per festeggiare i suoi 17 anni. La giovane è ancora ricoverata per le gravissime lesioni riportare nella notte di Capodanno nel rogo al locale "Le Constellation" di Crans-Montana. Per lei le dimissioni sono ancora lontane ma la riabilitazione va avanti: "È davvero una leonessa, da mesi lotta per tornare alla vita. Adesso è diventata il simbolo di quella tragica notte".