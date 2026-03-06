Crans-Montana, Sofia torna a casa dopo 62 giorni in ospedale

Dopo 62 giorni di ricovero, Sofia, 16 anni, dimessa dall’ospedale Niguarda di Milano, è tornata a casa e comincia a godere dei piccoli gesti della normalità. La ragazza, ustionata sul 40% del corpo durante il rogo di Crans-Montana, dovrà tornare ogni due giorni per medicazioni, fisioterapia, psicoterapia e logopedia a causa dei danni alle corde vocali. Ad accoglierla, lo striscione degli amici dell’oratorio e i bigliettini affissi dai bambini delle scuole vicine.