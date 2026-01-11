Crans-Montana, a Cortina e Livigno i comuni vietano le candele pirotecniche nei locali

I comuni montani vietano nei locali candele pirotecniche, fontane luminose e qualsiasi tipologia di articolo che produca scintille o fiamme. Tra i primi a emettere l'ordinanza, quelli delle località olimpiche: Cortina e Livigno. È stata l'Uncem, l'unione italiana dei comuni montani, a inviare ai suoi sindaci le linee guida per un simile divieto, invitando i primi cittadini ad aderire a questa iniziativa. Per i trasgressori sono previste multe da 75 a 500 euro, i controlli verranno effettuati dalla polizia locale.