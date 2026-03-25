Cosenza, neonata rapita: Rosa Vespa condannata a cinque anni e quattro mesi

Il tribunale di Cosenza ha condannato, con rito abbreviato, a cinque anni e quattro mesi Rosa Vespa. La donna, il 21 gennaio 2025, aveva rapito una neonata da una clinica cittadina e aveva tentato di spacciarla con amici e familiari come figlio suo e del marito Aqua Moses. Quest'ultimo, ignaro di tutto, aveva creduto per mesi alla moglie che gli aveva riferito di essere incinta e di aver partorito un maschietto accampando scuse riguardanti il covid per non farsi venire a trovare in ospedale.