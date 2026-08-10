Morto in ospedale

Cosenza, buttafuori ucciso di botte fuori dal locale: "Lavorava per arrotondare"

Caccia al branco che lo ha aggredito all'esterno della discoteca dove Antonio Perrotta lavorava

di Massimiliano Di Dio
10 Ago 2026 - 19:00
01:33 
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