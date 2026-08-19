Cosenza, anziana uccisa a colpi di pietra: fermato il marito

Il corpo riverso a terra, le ferite alla testa, probabilmente provocate da una pietra. Così è stata trovata Carmela Bifano, 72 anni, nel terreno di famiglia a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Per l’omicidio è in stato di fermo il marito, Pietro Scintu, 80 anni, originario della Sardegna. Era stato lui stesso a dare l’allarme. In un primo momento aveva raccontato agli agenti di essere rientrato a casa e non aver trovato la moglie.

