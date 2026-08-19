A CORIGLIANO ROSSANO

Cosenza, 72enne uccisa a colpi di pietra sulla testa

Per l'omicidio è in stato di fermo il marito, Pietro Scintu, 80 anni, originario della Sardegna

di Thomas Trenchi
19 Ago 2026 - 19:14
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