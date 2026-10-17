"Italia in piazza"

Cortei violenti, scontri alla stazione di Bologna

Sabato difficile anche a Bologna dove sono stati sette i fermati dopo alcuni scontri che si sono verificati in zona stazione

17 Ott 2026 - 21:17
00:45 
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