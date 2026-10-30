La protesta

Cortei in tutta Italia per lo sciopero nazionale proclamato dal sindacato Usb

Tensioni a Napoli e Bologna, a Genova bloccato l'ingresso del porto mentre a Milano i manifestanti hanno mirato la Tangenziale Est

di Giuseppe Facchini
30 Ott 2026 - 13:03
01:35 
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