Corleone, in manette il nipote di Totò Riina

Sua madre era la sorella di Totò Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra. E lui, Mario Grizzaffi, 60 anni, è accusato di essere il reggente operativo del mandamento mafioso di Corleone, nel Palermitano. A capo di una mafia che è ancora viva, anche nella sua versione rurale, arcaica, da sempre applicata al controllo del territorio. Estorsioni, furti, intimidazioni, danneggiamenti ma anche, come un tempo, la risoluzione di dispute private.