A capo di una mafia ancora viva

Corleone, in manette il nipote di Totò Riina

Mario Grizzaffi, 60 anni, è accusato di essere il reggente operativo del mandamento mafioso nel Palermitano

di Massimiliano Di Dio
05 Mag 2026 - 18:21
01:32 
videovideo

Sua madre era la sorella di Totò Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra. E lui, Mario Grizzaffi, 60 anni, è accusato di essere il reggente operativo del mandamento mafioso di Corleone, nel Palermitano. A capo di una mafia che è ancora viva, anche nella sua versione rurale, arcaica, da sempre applicata al controllo del territorio. Estorsioni, furti, intimidazioni, danneggiamenti ma anche, come un tempo, la risoluzione di dispute private.

corleone
toto riina