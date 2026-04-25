Coppia morì ad Auschwitz: giudice riconosce 1,2 milioni di euro agli eredi

Monza, dicembre 1943. Una coppia di ebrei è in fuga. Lui torna indietro per recuperare le foto dei nipoti. Viene visto, denunciato e arrestato. Lei, già in salvo, fa una scelta d'amore: si consegna per non lasciarlo solo. Alessandro Colombo, 68 anni, e Ilda Zamorani, 63, marito e moglie, morirono nelle camere a gas di Auschwitz. Oggi, ottantatré anni dopo, arriva una sentenza che non cambia la storia, ma la riconosce. Il tribunale di Monza ha stabilito che gli eredi hanno diritto a un risarcimento: circa un milione e duecentomila euro dal fondo istituito dallo stato per le vittime dei crimini nazifascisti.