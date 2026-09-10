Copernicus: "Agosto 2026 il mese più caldo mai registrato"
La temperatura media globale ha toccato 19,96 gradi, 1,65 in più rispetto ai livelli preindustriali. Non accadeva dal novembre scorso che si superasse la soglia critica di 1,5 gradidi Viviana Guglielmi
Un’estate di record negativi, soprattutto per l’Europa occidentale: la stagione appena conclusa è la più torrida di sempre nella regione, un primato che scalza quello del 2003. Ondate di calore precoci e persistenti, iniziate già a maggio, hanno colpito duramente Francia, Regno Unito, Ungheria, Romania e Serbia dove alla morsa del caldo si è aggiunta una siccità severa.