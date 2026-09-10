Copernicus: "Agosto 2026 il mese più caldo mai registrato"

Un’estate di record negativi, soprattutto per l’Europa occidentale: la stagione appena conclusa è la più torrida di sempre nella regione, un primato che scalza quello del 2003. Ondate di calore precoci e persistenti, iniziate già a maggio, hanno colpito duramente Francia, Regno Unito, Ungheria, Romania e Serbia dove alla morsa del caldo si è aggiunta una siccità severa.