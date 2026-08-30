Controesodo al via, bollino rosso sulle strade italiane

È un controesodo all'insegna del caos quello che sta accompagnando il rientro degli italiani dalle vacanze estive nell'ultimo weekend di agosto. Sulle principali autostrade del Paese si prospettano ore da traffico intenso, ma lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti punta a rendere più scorrevole la viabilità. Sono 156 mila i transiti previsti, circa 30 mila in più rispetto a una normale giornata. A complicare ulteriormente la situazione ci sono i numerosi cantieri ancora aperti lungo la rete autostradale e le code chilometriche che stanno interessando diversi tratti. A pesare sul rientro anche il caro carburanti: secondo le stime, la maggiore spesa per i rifornimenti rispetto al controesodo del 2025 potrebbe tradursi in un aggravio complessivo di circa 430 milioni di euro.