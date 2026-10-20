La protesta a pisa

Contro il caro carburanti scendono in strada anche le ambulanze

La denuncia delle Pubbliche assistenze toscane che hanno sfilato per la città con una cinquantina di mezzi con le sirene accese

20 Ott 2026 - 17:16
00:15 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Contro il caro carburanti scendono in strada anche le ambulanze. Sono almeno 50 i mezzi delle Pubbliche assistenze toscane che nella giornata di martedì 20 ottobre hanno sfilato per le strade di Pisa con le sirene accese per denunciare gli effetti degli aumenti dell'energia e dei carburanti. Una situazione che sta mettendo a durissima prova anche le realtà del trasporto sanitario, pesantemente gravate da un caro vita che non sembra mollare la presa. Tanto da mettere a rischio anche la stessa continuità dei servizi assistenziali. "Siamo anche noi trasportatori, ma di persone in difficoltà, fragili, isolate e ammalate", denuncia il coordinamento delle Pubbliche assistenze guidato da Alessandro Betti. 

video evidenza