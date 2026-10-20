Contro il caro carburanti scendono in strada anche le ambulanze. Sono almeno 50 i mezzi delle Pubbliche assistenze toscane che nella giornata di martedì 20 ottobre hanno sfilato per le strade di Pisa con le sirene accese per denunciare gli effetti degli aumenti dell'energia e dei carburanti. Una situazione che sta mettendo a durissima prova anche le realtà del trasporto sanitario, pesantemente gravate da un caro vita che non sembra mollare la presa. Tanto da mettere a rischio anche la stessa continuità dei servizi assistenziali. "Siamo anche noi trasportatori, ma di persone in difficoltà, fragili, isolate e ammalate", denuncia il coordinamento delle Pubbliche assistenze guidato da Alessandro Betti.