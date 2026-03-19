Contrabbando di sigarette, smantellata fabbrica da 240 milioni l'anno

Un'indagine della Guardia di Finanza lunga nove mesi, partita da alcuni sequestri a Palermo, ha portato alla luce un vasto sistema criminale dedicato alla produzione e distribuzione di sigarette di contrabbando su scala industriale. Il punto nevralgico dell'organizzazione è stato individuato a Castagnaro, nel Veronese, dove i finanzieri hanno fatto irruzione in una fabbrica clandestina altamente attrezzata di circa 5mila metri quadrati, in grado di produrre fino a quattro milioni di sigarette al giorno. All'interno sono state sequestrate 17 tonnellate di sigarette già confezionate e falsamente marchiate con noti brand internazionali, oltre a 8 tonnellate di tabacco pronto per la lavorazione.