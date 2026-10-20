Continuano le proteste al Sud: trattori e studenti bloccano le strade pugliesi

"E anche oggi (20 ottobre, ndr) sulle strade per farci sentire". Sullo sfondo delle urla degli agricoltori c'è il suono dei clacson dei trattori, che si sono riversati sulle strade pugliesi in segno di protesta, come fanno da giorni, contro il caro-carburante e le politiche economiche e ambientali dell'Unione europea e del governo. "Il nostro è un prodotto di eccellenza, non è lo schifo", afferma un imprenditore agricolo in un video postato sui social. I clacson accompagnano anche la manifestazione degli studenti, in piazza per chiedere lo stop ai tagli all'istruzione e il miglioramento delle condizioni di scolari e universitari.