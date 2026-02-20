Concorso per notai: la graduatoria dei commissari con commenti inappropriati

"Carina", "graziato" e "fenomeno". Sono gli "appunti" scritti accanto ai nomi dei candidati notai che hanno superato le prove scritte del novembre 2024, e che dovrebbero affrontare le prove orali entro qualche settimana. Il file Excel, che sembra essere stato predisposto a uso e consumo della commissione (composta da sei docenti universitari, nove magistrati e nove notai), è stato pubblicato per errore nella giornata di giovedì 20 febbraio sul sito del Consiglio nazionale del notariato. Oltre a commenti sessisti e valutazioni inopportune, nel file c’è anche una sfilata di nomi in codice ispirati ai nomi dei santi. Secondo quanto emerso dal documento sfuggito al controllo di qualcuno, i candidati vengono associati a figure come san Mattia Apostolo, san Pancrazio o san Filippo Neri. C’è persino una santa Matilde di Hackeborn e un misterioso candidato lombardo che godrebbe nientemeno che della protezione di un pezzo grosso denominato "Papa". Il Codacons: "Pronti a chiedere l'annullamento delle prove per il concorso notai".

