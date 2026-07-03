Concerto Ultimo, oscurato sito falso per vendita biglietti contraffatti

Non poteva mancare chi, di fronte all'evento musicale più atteso dell'estate, ha provato a raggirare i fan smaniosi di partecipare. Ma la guardia di Finanza ha prontamente smascherato la truffa a danno degli appassionati di Ultimo, cantautore romano atteso sabato 4 luglio a Tor Vergata (Roma): i militari del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno disposto l’oscuramento di un sito web registrato presso provider esteri che proponeva in vendita titoli di accesso per il concerto. Attese 250mila persone per il live con più spettatori paganti in Italia.