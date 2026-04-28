Como, nonna Emilia da record: spegne 107 candeline

C'è tutto un paese in festa attorno a nonna Emilia, che compie 107 anni. Siamo a Lambrugo, in provincia di Como. È qui che vive Emilia Fumagalli, classe 1919, dotata di una tenacia da ammirare. Se le rughe sulle mani possono rivelare l'età di nonna Emilia, la velocità con cui sferruzzano la fanno dimenticare. Da sempre la sua passione è l'uncinetto e il lavoro a maglia.