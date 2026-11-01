LA SVOLTA

Como, morta nella piscina di casa: arrestato l'ex marito

Secondo le indagini, Patrizia sarebbe morta per soffocamento"prima di essere gettata in acqua

di Matteo Pedrazzoli
01 Nov 2026 - 12:52
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