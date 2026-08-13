Como, capo dei vigili travolto da un'auto pirata: è caccia al fuggitivo

L'ha travolto con l'auto per sfuggire a un controllo e poi è scappato in un boschetto. Il tutto senza fermarsi ad aiutare il comandante della polizia locale di Rovellasca, provincia di Como, rimasto ferito a terra. Diego Monopoli, 36 anni, è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano, con diverse fratture, anche al volto. Per trovare il fuggitivo, i carabinieri stanno perlustrando tutta la zona, anche con l'aiuto dei cani molecolari.