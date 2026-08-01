Commozione, fiori e ricordi alla camera ardente di don Mazzi

È stata aperta oggi, sabato 1 agosto, la camera ardente per don Antonio Mazzi nella "sua" Casa Exodus, all'interno della struttura di Cascina Molino Torrette, nel parco Lambro. Il fondatore comunità dedicata a ragazzi tossicodipendenti è morto nella giornata di venerdì 31 luglio all'età di 96 anni. Ad accompagnare il religioso nel suo ultimo viaggio non ci sono solo diverse corone di fiori e messaggi di cordoglio, ma anche il ricordo di tante persone che hanno avuto modo di conoscere don Mazzi e toccare con mano la sua straordinaria umanità. I funerali lunedì 3 agosto svolgeranno nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano.