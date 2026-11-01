Colpo di mano anti-Halloween: nella serata dei travestimenti spettrali, un parroco celebra una messa riparatrice

Mentre il mondo - Italia inclusa - folleggiava tra fantasmi e streghe - un parroco ha tentato un colpo di mano anti-Halloween. Nella sera dedicata a travestimenti spettrali, dolcetto o scherzetto, nella sua parrocchia - nel Comune di Castelvetro Piacentino - ha celebrato una messa riparatrice. Perché è una data che si presta a essere un pochino travisata Inequivocabile invece la locandina diffusa per annunciare la messa: da un lato la luce dei santi, dall'altro un piccolo diavolo tra le tenebre spaventose di Halloween. "I bambini, nella loro ingenuità - si legge - vengono vestiti da mostri per una festa che è celebrazione del male" battuta sacerdote: sicuramente è una festa commerciale nella quale si possono leggere messaggi più o meno positivi L'obiettivo era quello di restituire alla festa di Ognissanti - e al successivo giorno dei defunti - il loro valore cristiano, ma a molti è suonato come un anatema.