Cologno Monzese, chiedono una sigaretta poi la rapina con il machete: incastrati dal video

Prima si sono avvicinati con la scusa di una sigaretta e, dopo aver sferrato schiaffi e pugni, hanno estratto un machete e rapinato un ragazzo di 19 anni a cui sono stati sottratti una collana d'argento, il telefono cellulare, una maglietta e un cappellino. È la dinamica di una rapina avvenuta nel pomeriggio del 29 maggio scorso vicino la stazione della metropolitana di Cologno Sud, in provincia di Milano. Incastrati dai filmati della video, i carabinieri di Cologno Monzese hanno arrestato adesso due giovani egiziani di 18 e 19 anni già noti alle forze dell'ordine.