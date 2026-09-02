Cologno Monzese, chiedono una sigaretta poi la rapina con il machete: incastrati dal video

Prima si sono avvicinati con la scusa di una sigaretta e, dopo aver sferrato schiaffi e pugni, hanno estratto un machete e rapinato un ragazzo di 19 anni a cui sono stati sottratti una collana d'argento, il telefono cellulare, una maglietta e un cappellino. È la dinamica di una rapina avvenuta nel pomeriggio del 29 maggio scorso vicino la stazione della metropolitana di Cologno Sud, in provincia di Milano. Incastrati dai filmati della video, i carabinieri di Cologno Monzese hanno arrestato adesso due giovani egiziani di 18 e 19 anni già noti alle forze dell'ordine.
La rapina
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, minorenne, si trovava insieme ad alcuni coetanei quando il gruppo è stato avvicinato e aggredito da sei o sette giovani, alcuni dei quali a bordo di monopattini. Quando uno di loro, su un monopattino con una ragazza, ha estratto une grosso coltello (descritto poi come un machete), i giovani hanno cercato di fuggire. La vittima, mentre cercava di scavalcare una recinzione, è stata raggiunta, fatta cadere a terra e minacciata perché consegnasse quello che aveva con sé. Il ragazzino ha raccontato di essere stato anche colpito alla gamba con il coltello, mentre veniva rapinato.
L'arresto
Pochi giorni dopo, il 31 maggio, i due giovani arrestati nelle scorse ore erano già stati fermati dai carabinieri della Radiomobile di Sesto San Giovanni. Anche in quell'occasione, i due giovani si sarebbero mossi a bordo di monopattini e, armati di coltelli, avrebbero tentato uno scippo. Nei loro confronti erano state contestate anche le accuse di porto abusivo di armi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre alla violazione dell'obbligo di dimora. I due sono stati portati adesso nel carcere di Monza.