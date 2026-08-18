Colleferro, donna uccisa a coltellate dal marito: l'arrivo della scientifica

Ha confessato di aver ucciso a coltellate la compagna il 69enne tunisino fermato dalla polizia per il femminicidio avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. La vittima è una donna 50 anni di origine polacca. A lanciare l'allarme è stata una delle figlie della coppia, ma i tentativi di rianimare la donna si sono rivelati vani. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata raggiunta da quattro fendenti alla gola inferti dal marito, che ha confessato l'omicidio, commesso, peraltro, davanti agli occhi del figlio più piccolo di soli 9 anni.