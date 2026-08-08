"I controlli non bastano più"

Colle Val d'Elsa, l'overtourism costringe il sindaco a vietare la balneazione

Le conseguenze, per quest'area protetta di interesse naturale, sono drammatiche: rifiuti abbandonati, barbecue selvaggi tra gli alberi, incuria e maleducazione

di Beatrice Bortolin
08 Ago 2026 - 19:33
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C'è un angolo di paradiso, in provincia di Siena, che si snoda per 4 km lungo un corso d'acqua. È il parco di Colle Val d'Elsa, fino a qualche anno fa conosciuto solo dai residenti della zona. Ma ora, a causa del boom di foto ricordo di influencer e turisti, che pubblicano sui social, è diventato una delle mete dell'overtourism italiano, con 1500 visitatori al giorno.
 

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