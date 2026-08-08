Colle Val d'Elsa, l'overtourism costringe il sindaco a vietare la balneazione

C'è un angolo di paradiso, in provincia di Siena, che si snoda per 4 km lungo un corso d'acqua. È il parco di Colle Val d'Elsa, fino a qualche anno fa conosciuto solo dai residenti della zona. Ma ora, a causa del boom di foto ricordo di influencer e turisti, che pubblicano sui social, è diventato una delle mete dell'overtourism italiano, con 1500 visitatori al giorno.

