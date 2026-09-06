"Diventare regista"

Città di Castello: Lorenzo, affetto da autismo, crea delle T-shirt per finanziare il suo sogno

Le maglie sono ispirate ai personaggi dei videogiochi da lui creati

di Maria Luisa Sgobba
06 Set 2026 - 13:11
01:28 
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