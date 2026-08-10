Chieti, 50enne in coma dopo essere stato colpito al volto mentre tentava di sedare una rissa

Ha cercato di sedare la rissa in cui era coinvolto il figlio, ma è stato colpito in pieno volto da un pugno e ora è ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara. Diomede Barchiesi, 50 anni, domenica all'alba è arrivato sul lungomare di Fossacesia, in provincia di Chieti, per riportare a casa il figlio 18enne, che aveva trascorso la serata nei locali della zona. Quando però ha visto che litigava con altri coetanei, è intervenuto: nella colluttazione, tuttavia, è stato centrato da un pugno al volto, che lo ha fatto cadere a terra mandandolo in coma dopo aver battuto la testa sull'asfalto.