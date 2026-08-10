A Fossacesia

Chieti, 50enne in coma dopo essere stato colpito al volto mentre tentava di sedare una rissa

L'uomo era intervenuto dopo aver visto il figlio 18enne coinvolto nella colluttazione

di Rossella Ivone
10 Ago 2026 - 19:06
01:31 
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Ha cercato di sedare la rissa in cui era coinvolto il figlio, ma è stato colpito in pieno volto da un pugno e ora è ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara. Diomede Barchiesi, 50 anni, domenica all'alba è arrivato sul lungomare di Fossacesia, in provincia di Chieti, per riportare a casa il figlio 18enne, che aveva trascorso la serata nei locali della zona. Quando però ha visto che litigava con altri coetanei, è intervenuto: nella colluttazione, tuttavia, è stato centrato da un pugno al volto, che lo ha fatto cadere a terra mandandolo in coma dopo aver battuto la testa sull'asfalto.

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