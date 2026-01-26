Chiara Petrolini è capace di intendere e volere, l'esito della perizia psichiatrica
"Soggetto immaturo e fragile", queste le parole delle perite che hanno concluso che la 22enne non era affetta da nessuna patologiadi Rita Ferrari
Chiara Petrolini era capace di intendere e volere al momento dei fatti. È questo in sintesi l'esito della perizia disposta dalla Corte di assise di Parma sulla 22enne accusata di avere ucciso e sepolto nel giardino di casa i suoi due neonati a distanza di quasi un anno l'uno dall'altro. Le due psichiatre incaricate Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, hanno concluso che la 22enne non era affetta da alcun disturbo psichiatrico.