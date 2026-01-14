Chiara Ferragni assolta: "È finito un incubo"

"È finito un incubo. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento perché sono stati due anni molto duri" sono state queste le prime parole di Chiara Ferragni all'uscita dall'aula del tribunale dopo che la sentenza di non luogo a procedere è stata letta dal giudice Ilio Mannucci Pacini della terza sezione penale di Milano. L'influencer era accusata di truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. Secondo l'accusa, Chiara Ferragni aveva promosso la vendita dei due dolci facendo intendere a chi li acquistava che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza, ma il giudice ha ricordato i risarcimenti da 3.4 milioni di euro, versati da Ferragni alle associazioni Adicu e Codacons e a una signora di 76 anni.