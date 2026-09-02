Chiappini, il paese di 50 abitanti sulle Dolomiti che "resiste"

È conosciuto come il "paese fantasma" delle Dolomiti. Ma Chiappini, frazione di Lamon, nel Bellunese, oggi è tutt'altro che deserta. A 935 metri di quota, una cinquantina di persone hanno scelto di vivere qui tutto l'anno. E da tre anni, l'ultima domenica di agosto, il paese apre le porte ai visitatori. Case e giardini privati accolgono turisti e famiglie provenienti da fuori per conoscere il borgo, la sua storia e la vita della piccola comunità. Dietro alla festa c’è anche un obiettivo concreto: raccogliere fondi per la strada di accesso al centro abitato, ancora in parte sterrata e da sistemare