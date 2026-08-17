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Chia, 17enne travolta da un barchino di migranti: un arresto

I militari dell'Arma hanno fermato il presunto scafista del mezzo. La giovane è ricoverata in ospedale."

17 Ago 2026 - 11:52
02:08 
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