Chi sono i due anarchici morti nel casolare di Roma

Erano compagni di vita e di lotta. Sara Ardizzone, 36 anni, aveva lasciato l'Umbria per stare accanto ad Alessandro Mercogliano, che di anni ne aveva 53. Sono le vittime nell'esplosione del casolare di Roma. Per gli investigatori facevano parte del gruppo di Alfredo Cospito. Una vita contro lo Stato, di accuse e coinvolgimenti in inchieste giudiziarie da cui però sono usciti assolti.